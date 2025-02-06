Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, одолев Генк по сумме двух матчей
Имея гандикап в один мяч после первой игры, гости завершили матч вничью
Вечером 5 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Бельгии между командами «Генк» и «Брюгге».
Имея гандикап в один мяч после первой игры (2:1), гости завершили матч вничью (1:1).
Команды обменялись голами в первом тайме, и в итоге «Брюгге» вышел в финал.
Второго финалиста турнира 6 февраля определят «Антверпен» и «Андерлехт» (первый матч – 0:1).
Кубок Бельгии. 1/2 финала
Ответный матч, 6 февраля
Генк – Брюгге – 1:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Дзакария Эль-Уади, 14 – Хоэль Ордоньес, 24
OP NAAR DE HEIZEL! 🚜🏆 #CrokyCup pic.twitter.com/smlYXJTBFe— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 5, 2025
What. It. Means. 😍 #GNKCLU #CrokyCup pic.twitter.com/scGKpxDP3s— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 5, 2025
Thank you, fans! 🙏🏼 💙🖤 #GNKCLU #CrokyCup pic.twitter.com/SbsmcCgje1— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 5, 2025
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