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Кубок Бельгии
Генк
05.02.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 1
Брюгге Проходит дальше
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Бельгия
06 февраля 2025, 00:38 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:47
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Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, одолев Генк по сумме двух матчей

Имея гандикап в один мяч после первой игры, гости завершили матч вничью

06 февраля 2025, 00:38 | Обновлено 06 февраля 2025, 00:47
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0
Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, одолев Генк по сумме двух матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Бельгии между командами «Генк» и «Брюгге».

Имея гандикап в один мяч после первой игры (2:1), гости завершили матч вничью (1:1).

Команды обменялись голами в первом тайме, и в итоге «Брюгге» вышел в финал.

Второго финалиста турнира 6 февраля определят «Антверпен» и «Андерлехт» (первый матч – 0:1).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 6 февраля

Генк – Брюгге – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Дзакария Эль-Уади, 14 – Хоэль Ордоньес, 24

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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