Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, одолев Генк по сумме двух матчей

Вечером 5 февраля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Бельгии между командами «Генк» и «Брюгге».

Имея гандикап в один мяч после первой игры (2:1), гости завершили матч вничью (1:1).

Команды обменялись голами в первом тайме, и в итоге «Брюгге» вышел в финал.

Второго финалиста турнира 6 февраля определят «Антверпен» и «Андерлехт» (первый матч – 0:1).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 6 февраля

Генк – Брюгге – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Дзакария Эль-Уади, 14 – Хоэль Ордоньес, 24