Битва за выход в финал. Брюгге одолел Генк в первом полуфинальном матче

15 января состоялся первый матч полуфинального матча между командами «Брюгге» и «Генк».

Клубы встретились на «Ян Брейдел Стадион», находящемся в городе Брюгге.

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Первыми во встрече отличились гости. На 28-й минуте открыл счет на табло нападающий «Генка» Толуваласе Арокодаре. Однако хозяева моментально ответили сопернику. Через пару минут за «Брюгге» отличился Хоэль Ордоньес.

Решающим стал эпизод во втором тайме, когда судья назначил 11-метровый в ворота «Генка». Форвард хозяев Христос Цолис реализовал удар с точки и принес клубу волевую победу – 2:1.

Ответный матч запланирован на 5 февраля в 21:45 по киевскому времени.

В другом полуфинале турнира между собой сойдутся «Антверпен» и «Андерлехт».

Кубок Бельгии. 1/2 финала, 15 января

Первый матч

«Брюгге» – «Генк» – 2:1

Голы: Ордоньес, 34, Цолис, 74 – Арокодаре, 28

Фотогалерея матча: