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Кубок Бельгии
Брюгге
15.01.2025 21:45 – FT 2 : 1
Генк
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Бельгия
16 января 2025, 04:37 | Обновлено 16 января 2025, 05:46
45
0

Битва за выход в финал. Брюгге одолел Генк в первом полуфинальном матче

Финальный счет встречи – 2:1

16 января 2025, 04:37 | Обновлено 16 января 2025, 05:46
45
0
Битва за выход в финал. Брюгге одолел Генк в первом полуфинальном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января состоялся первый матч полуфинального матча между командами «Брюгге» и «Генк».

Клубы встретились на «Ян Брейдел Стадион», находящемся в городе Брюгге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первыми во встрече отличились гости. На 28-й минуте открыл счет на табло нападающий «Генка» Толуваласе Арокодаре. Однако хозяева моментально ответили сопернику. Через пару минут за «Брюгге» отличился Хоэль Ордоньес.

Решающим стал эпизод во втором тайме, когда судья назначил 11-метровый в ворота «Генка». Форвард хозяев Христос Цолис реализовал удар с точки и принес клубу волевую победу – 2:1.

Ответный матч запланирован на 5 февраля в 21:45 по киевскому времени.

В другом полуфинале турнира между собой сойдутся «Антверпен» и «Андерлехт».

Кубок Бельгии. 1/2 финала, 15 января

Первый матч

«Брюгге» – «Генк» – 2:1

Голы: Ордоньес, 34, Цолис, 74 – Арокодаре, 28

Фотогалерея матча:

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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