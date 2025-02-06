Эдди ХАУ: «Выйти в финал на Уэмбли – это очень важно для Ньюкасла»

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау на пресс-конференции после матча 1/2 финала Кубка английской лиги против Арсенала (2:0) рассказал:

«Это была отличная ночь для нас. Матч получился сложным, но тактически мы были хорошие. Мы хотели играть агрессивно, и иногда это может не сработать, но в этот раз все сложилось идеально. Это укрепило нашу уверенность. Приходилось иногда отходить назад, но мы всегда оставались в борьбе.

Мы начали готовиться еще в понедельник – это быстро, но опыт Лиги чемпионов в прошлом году помог нам работать в таких сжатых сроках. Мы адаптируем план в зависимости от соперника. Нам нужно было больше роста в команде, чтобы обеспечить надежность в защите, и поэтому мы сменили состав, чтобы победить.

Игроки выполнили план идеально, они заслуживают всей похвалы. Фабиан Шер проделал огромный объем работы, следя за Декланом Райсом по всему полю. Он отличный атлет и способен на такую ​​нагрузку. Мы хотели давить на Арсенал – Салибу и Габриэла. Для этого нужно было разместить игроков в правильных зонах и высоко прессинговать – именно так мы и решили поступить.

Играя против топовых футболистов, нужно соблюдать осторожность – одна ошибка может стоить дорого. Мы должны оставаться собой, играть активно, ведь если бы пропустили первыми, это быстро могло бы превратиться в 0:1, 0:2, и мы оказались бы в очень затруднительном положении.

Мы также много работали над стандартами, потому что Арсенал очень опасен для них. В первом матче нам чуть-чуть повезло в некоторых моментах. Поэтому на этот раз мы сделали ставку на игроков с хорошим ростом – без Жоэлинтона нам нужны были Дэн Берн, Фабиан Шер и Свен Ботман. Мы отлично защищались на стандартах.

Финал на Уэмбли – это очень важно для нас. Первое появление там было немного неожиданным, но если мы хотим стать топ-клубом, мы должны играть там регулярно. Потому это уже не сюрприз – мы заслужили это своей игрой. Наш путь был непростым, мы встречались с четырьмя командами АПЛ, мы прошли трудный путь. Надеюсь, мы сделаем выводы из прошлого финала и улучшим свою игру в этот раз».

Энтони Гордон: «Атмосфера на Сент-Джеймс Парк – это невероятное чувство. Настоящая командная игра, и мы одержали победу. Наши фанаты – это нечто фантастическое, они создают невероятное давление на соперника и мы сделали все правильно. У нас был план на игру, который, по нашему мнению, сработает. Все знают, что мы прессингуем. Теперь нам важно оставаться скромными. Это будет большое событие, но оно еще далеко.

Мы чувствовали себя уверенно после первого матча, но знали, что первый гол в матче будет решающим. Если бы они открыли счет, игра стала очень напряженной. Потому я рад, что мы забили первыми. Все знают, что мы не изменяем наш стиль игры. Мы всегда прессингуем, стараемся давить на соперника. Тренер немного скорректировал схему – я играл поближе к центру, и они не могли разобраться, как закрывать меня и Мерфи. Исаак же делал то, что он делает лучше. Считаю, что вся заслуга в этом – тренера.

Я пережил много больших моментов с этим клубом, особенно в Лиге чемпионов, когда мы выигрывали сильные команды. Но эта игра была, пожалуй, лучшей в моей карьере. Полуфинал, и теперь мое первое появление в финале на Уэмбли – это нечто особенное. Я невероятно рад. Я живу для таких моментов. Именно в таких матчах, под давлением, я играю лучше всего».

Бруно Гимараеш: «Невероятное выступление от всей команды, и мы должны поблагодарить фанатов. Вот мы снова в финале, надеемся, на этот раз выиграем трофей. Перед матчем я нервничал, это была большая игра, Арсенал – топ-команда. Но когда мы играем так, мы сами становимся невероятной командой. Если будем играть на таком уровне, мы можем мечтать о больших свершениях. Выиграть трофей было бы фантастически – это моя мечта. Исак сейчас – лучший нападающий, по-моему. А наш тренер – просто невероятный, он заслуживает всей похвалы».

Киран Триппьер: «Арсенал часто использует игровой менеджмент, и мы сделали то же самое. Если будем придерживаться плана, то можем зайти далеко. Это значит для нас все – попасть в финал. Мы уже имели этот опыт раньше. В прошлый раз было очень много эмоций, а сейчас мы знаем, как с этим справиться. Был настоящий хаос, и это отнимало много энергии».