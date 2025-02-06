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  4. ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда
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06 февраля 2025, 06:33 |
757
0

ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда

Эффектный фотосет украинской теннисистки в одежде от GASANOVA

06 февраля 2025, 06:33 |
757
0
ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда
GASANOVA. Элина Свитолина

Именитая теннисистка Элина Свитолина стала лицом популярного украинского бренда GASANOVA.

В сети появился роскошный и эффектный фотосет украинки в одежде от этого бренда.

«Свитолина олицетворяет силу духа и элегантность. В коллекции сочетаются сдержанная эстетика и мощная энергетика: четкие силуэты, взвешенные пропорции, деликатная игра текстур. Эта презентация станет напоминанием о силе женщины, которая не боится брать ответственность за свою историю», — сказала дизайнер бренда Эльвира Гасанова.

На неделе моды 17 февраля GASANOVA предоставил новую коллекцию одежды.

Последним турниром Свитолиной был пятисотник в Линце, где она проиграла в своем стартовом матче.

ФОТО. Роскошная Элина! Свитолина стала лицом популярного украинского бренда

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фото lifestyle Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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