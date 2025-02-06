«Спасибо за поддержку». Реакция Лунина на выход Реала в 1/2 финала Кубка
«Сливочные» обыграли «Леганес» со счетом 3:2
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в социальной сети Instagram поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала Кубка Испании.
На своем поле на стадии 1/4 финала «сливочные» обыграли «Леганес», забив решающий мяч на последних минутах – 3:2.
«Рады выйти в полуфинал!!! Спасибо за поддержку, мадридисты», – написал Лунин.
Добавим, что Андрей отыграл полностью поединок против «Леганеса», получив от статистического портала оценку 7.1.
Пока неизвестно, кто станет соперником мадридского коллектива в полуфинале национального Кубка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Белинда Бенчич разгромила Веронику Кудерметову на турнире в Абу-Даби
Василий еще не планирует завершать карьеру