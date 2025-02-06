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Испания
06 февраля 2025, 05:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 06:05
470
0

«Спасибо за поддержку». Реакция Лунина на выход Реала в 1/2 финала Кубка

«Сливочные» обыграли «Леганес» со счетом 3:2

06 февраля 2025, 05:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 06:05
470
0
«Спасибо за поддержку». Реакция Лунина на выход Реала в 1/2 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в социальной сети Instagram поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала Кубка Испании.

На своем поле на стадии 1/4 финала «сливочные» обыграли «Леганес», забив решающий мяч на последних минутах – 3:2.

«Рады выйти в полуфинал!!! Спасибо за поддержку, мадридисты», – написал Лунин.

Добавим, что Андрей отыграл полностью поединок против «Леганеса», получив от статистического портала оценку 7.1.

Пока неизвестно, кто станет соперником мадридского коллектива в полуфинале национального Кубка.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес Кубок Испании по футболу Леганес - Реал
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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