«Спасибо за поддержку». Реакция Лунина на выход Реала в 1/2 финала Кубка

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в социальной сети Instagram поделился эмоциями после выхода в 1/2 финала Кубка Испании.

На своем поле на стадии 1/4 финала «сливочные» обыграли «Леганес», забив решающий мяч на последних минутах – 3:2.

«Рады выйти в полуфинал!!! Спасибо за поддержку, мадридисты», – написал Лунин.

Добавим, что Андрей отыграл полностью поединок против «Леганеса», получив от статистического портала оценку 7.1.

Пока неизвестно, кто станет соперником мадридского коллектива в полуфинале национального Кубка.