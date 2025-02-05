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Кубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
05.02.2025 19:45 – FT 2 : 0
Фейеноорд
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Нидерланды
05 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:38
33
0

Битва грандов. ПСВ выбил Фейенорд из Кубка Нидерландов

Голы для победителей Йохан Бакайоко и Гус Тил

05 февраля 2025, 22:17 | Обновлено 05 февраля 2025, 22:38
33
0
Битва грандов. ПСВ выбил Фейенорд из Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 5 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.

ПСВ на домашней арене уверенно переиграл Фейенорд (2:0) и вышел в полуфинал.

Голы для победителей Йохан Бакайоко (в первом тайме) и Гус Тил (после перерыва).

Днем ранее был определен первый полуфиналист Кубка Нидерландов, им стал Хераклес, который обыграл Утрехт (2:0).

В других матчах 1/4 финала сыграют Гоу Эхед Иглз – Нордвейк (5 февраля), АЗ – Квик Бойз (6 февраля).

Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 4 февраля

ПСВ – Фейенорд – 2:0

Голы: Йохан Бакайоко, 8, Гус Тил, 68

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Кубок Нидерландов по футболу ПСВ Фейеноорд Йохан Бакайоко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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