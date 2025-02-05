Битва грандов. ПСВ выбил Фейенорд из Кубка Нидерландов

​Вечером 5 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.

ПСВ на домашней арене уверенно переиграл Фейенорд (2:0) и вышел в полуфинал.

Голы для победителей Йохан Бакайоко (в первом тайме) и Гус Тил (после перерыва).

Днем ранее был определен первый полуфиналист Кубка Нидерландов, им стал Хераклес, который обыграл Утрехт (2:0).

В других матчах 1/4 финала сыграют Гоу Эхед Иглз – Нордвейк (5 февраля), АЗ – Квик Бойз (6 февраля).

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Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 4 февраля

ПСВ – Фейенорд – 2:0

Голы: Йохан Бакайоко, 8, Гус Тил, 68