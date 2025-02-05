Битва грандов. ПСВ выбил Фейенорд из Кубка Нидерландов
Голы для победителей Йохан Бакайоко и Гус Тил
Вечером 5 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.
ПСВ на домашней арене уверенно переиграл Фейенорд (2:0) и вышел в полуфинал.
Голы для победителей Йохан Бакайоко (в первом тайме) и Гус Тил (после перерыва).
Днем ранее был определен первый полуфиналист Кубка Нидерландов, им стал Хераклес, который обыграл Утрехт (2:0).
В других матчах 1/4 финала сыграют Гоу Эхед Иглз – Нордвейк (5 февраля), АЗ – Квик Бойз (6 февраля).
Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 4 февраля
ПСВ – Фейенорд – 2:0
Голы: Йохан Бакайоко, 8, Гус Тил, 68
NEXT ROUND! 😍🏆#PSVFEY pic.twitter.com/KTvFA9MLnh— PSV (@PSV) February 5, 2025
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