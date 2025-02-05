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Кубок Нидерландов
Хераклес
04.02.2025 21:00 – FT 2 : 0
Утрехт
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Нидерланды
05 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:19
58
0

Определен первый четвертьфиналист Кубка Нидерландов

Хераклес на домашней арене уверенно переиграл Утрехт

05 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 05 февраля 2025, 06:19
58
0
Определен первый четвертьфиналист Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.

Хераклес на домашней арене уверенно переиграл Утрехт (2:0).

Голы для победителей в первом тайме забили Лука Куленович и Матс Ротс.

Определен первый четвертьфиналист Кубка Нидерландов, им стал Хераклес.

В других матчах 1/4 финала сыграют ПСВ – Фейеноорд, Гоу Эхед Иглз – Нордвейк (5 февраля), АЗ – Квик Бойз (6 февраля).

Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 4 февраля

Хераклес – Утрехт – 2:0

Голы: Лука Куленович, 8, Матс Ротс, 34

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Кубок Нидерландов по футболу Хераклес Утрехт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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