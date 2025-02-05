Определен первый четвертьфиналист Кубка Нидерландов
Хераклес на домашней арене уверенно переиграл Утрехт
Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.
Хераклес на домашней арене уверенно переиграл Утрехт (2:0).
Голы для победителей в первом тайме забили Лука Куленович и Матс Ротс.
Определен первый четвертьфиналист Кубка Нидерландов, им стал Хераклес.
В других матчах 1/4 финала сыграют ПСВ – Фейеноорд, Гоу Эхед Иглз – Нордвейк (5 февраля), АЗ – Квик Бойз (6 февраля).
Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 4 февраля
Хераклес – Утрехт – 2:0
Голы: Лука Куленович, 8, Матс Ротс, 34
𝗡𝗮𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗹𝘃𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 🏆#HERUTR #WijZijnHeracles | Powered by Unibet pic.twitter.com/4tFN3ulfdL— Heracles Almelo (@HeraclesAlmelo) February 4, 2025
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