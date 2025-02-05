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Кубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
05.02.2025 19:45 - : -
Фейеноорд
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Нидерланды
05 февраля 2025, 06:51 |
29
0

ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов

Поединок состоится 5 февраля в 19:45 по Киеву

05 февраля 2025, 06:51 |
29
0
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 февраля на «Филлипс» пройдет матч 1/4 финала Кубка Нидерландов, в котором ПСВ встретится с «Фейеноордом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

ПСВ

Команда в 2023-м году позвали на тренерский пост Петера Боса. И тот сразу выиграл трофей, в виде Суперкубка, а потом и победил в Эредивизии. Сейчас крестьяне пытаются остаться на вершине голландского футбола. Они уступили в Суперкубке, но при этом в Лиге чемпионов досрочно вышли в плей-офф - а камбэк с Шахтером, с 0:2 к 3:2 с 87-й минуты, запомнят, наверное, навсегда. Не меньшим приоритетом остается для клуба из Эйндховена и сохранение лидерства в Эредивизии. Долгое время там была отличная статистика: стартовали с десяти побед, а из 15 первых туров выиграли в 14. Но потом был неудачный отрезок, с поражениями от Херенвена и Зволе и ничьей с АЗ. Даже со скромным НЕК в прошлом туре снова потеряли очки, закончив 3:3.

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Фейеноорд

Клуб со Слотом был чемпионом в 2023-м году. Но потом проиграли гонку как раз сопернику из Эйндховена. А потом еще и Арне отправился тренировать Ливерпуль. Сменил его Бриан Приске, что дважды кряду становился чемпионом Чехии со Спартой. Датчанин начинал с победы в Суперкубке - по пенальти после 4:4 с ПСВ на его поле. Да и в Лиге чемпионов с ним голландцы смотрелись неплохо - и побеждали достаточно часто, в том числе разгромили 3:0 Баварию, и с Манчестер Сити отыгрались с 0:3 на ничью. Но при этом в Эредивизии Гордость Юга не просто не ведет борьбу за титул - он и вовсе идет только 4-м, уступая даже Утрехтк и не набирая даже по два гола в среднем за тур. В прошлом туре с Аяксом проиграли в очередной раз, а до этого были ничего не решающие, но болезненные 1:6 от Лилля.

Статистика личных встреч

В 2024-м году во всех форматах вечные соперники сыграли четырежды. И победили по разу, но у крестьян получилось оформить 3:0 в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы видят явным фаворитом хозяев. Но оба клуба откровенно не в форме, так что остановимся на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,66)

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
5 февраля 2025 -
19:45
Фейеноорд
Тотал больше 3.0 1.66 Сделать ставку
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ПСВ Фейеноорд Кубок Нидерландов по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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