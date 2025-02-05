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Ворскла
05.02.2025 16:30 – 4 0 : 0
Арджеш
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 16:30 |
213
0

Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

05 февраля 2025, 16:30 |
213
0
Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет болгарский клуб «Арда» Кырджали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 5 февраля в 16:30 в Турции.

Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи Юрий Максимов учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Арда Кырджали
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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