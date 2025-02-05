Украина. Премьер лига05 февраля 2025, 16:30 |
213
0
Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
05 февраля 2025, 16:30 |
213
0
Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды будет болгарский клуб «Арда» Кырджали.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 5 февраля в 16:30 в Турции.
Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 февраля 2025, 09:10 4
Мартин Баколе уверен, что победит Александра
Футбол | 04 февраля 2025, 19:34 12
Арсенал не отпустил украинца в Боруссию
Футбол | 05.02.2025, 16:22
Футбол | 05.02.2025, 13:37
Бокс | 05.02.2025, 03:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.02.2025, 12:49 12
04.02.2025, 21:54 21
04.02.2025, 17:10 1
04.02.2025, 18:35 5
04.02.2025, 17:41 2
04.02.2025, 14:05 1
04.02.2025, 13:51 17
04.02.2025, 07:33 4