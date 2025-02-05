Полтавская «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет болгарский клуб «Арда» Кырджали.

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Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 5 февраля в 16:30 в Турции.

Ворскла – Арда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча