Не смогли дожать соперника. Ворскла уступила румынскому клубу

«Ворскла» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Юрия Максимова стал румынский клуб «Арджеш» из города Питешти.

Соперник «Ворсклы» выступает во втором по силе дивизионе румынского футбола. В турнирной таблице команда занимает шестое место. У Арджеша» после 16 матчей в активе 27 очков (7 побед, 6 ничьих и 3 поражения).

После первого тайма счет был 2:0 в пользу румынского клуба. Первый мяч «Ворскла» пропустила на 11-й минуте. А на 27-й минуте игрок «Ворсклы» срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Евгений Павлюк сократил отставание. В конце матча «Ворскла» усилила давление на ворота соперника, но спастись от поражения не смогла.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

«Ворскла» (Украина) – «Арджеш» (Румыния) – 1:2

Голы: Павлюк (52) – … (11), … (27, автогол).