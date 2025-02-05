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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 13:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:17
299
0

Полесье – Арка – 2:3. Два пенальти в первом тайме. Видео голов и обзор

Решающим в матче стал автогол Алексея Авраменко

05 февраля 2025, 13:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 14:17
299
0
Полесье – Арка – 2:3. Два пенальти в первом тайме. Видео голов и обзор
ФК Полесье

«Полесье» сыграло очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником украинской команды стала польская «Арка» (Гдыня).

«Арка» играет во втором по силе дивизионе польского футбола. Команда набрала 40 очков в 19 матчах (12 побед, 4 ничьи, 3 поражения) и в турнирной таблице идет на втором месте.

Матч начался для «Полесья» не очень удачно. Команда пропустила уже на 4-й минуте. Собчак забил с одиннадцатиметровой отметки. Отыгрался житомирский клуб в конце первой половины матча. На 3-й компенсированной минуте Эдуард Сарапий реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Арка» снова вышла вперед, но Ярослав Караман на 55-й минуте снова сравнял счет. Через 5 минут красную карточку заработал Пайшао. «Арка» одержала победу благодаря автоголу игрока «Полесья». На 74-й минуте Алексей Авраменко забил в свои ворота.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция.

Полесье (Украина) – Арка (Гдыня, Польша) – 2:3

Голы: Сарапий (45+3, с пенальти), Караман (55) – Собчак (4, с пенальти), Де Оливейра (48), Авраменко (74, автогол).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: YouTube
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