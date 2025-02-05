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Товарищеские матчи
Полесье
05.02.2025 10:15 – FT 2 : 3
Арка
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:29
218
0

Два пенальти и автогол. Полесье проиграло польскому клубу

Пайшао получил красную карточку на 60-й минуте

05 февраля 2025, 12:58 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:29
218
0
Два пенальти и автогол. Полесье проиграло польскому клубу
ФК Полесье

«Полесье» провело очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником житомирского клуба стала польская «Арка» (Гдыня).

«Арка» выступает во втором по силе дивизионе польского футбола. Команда в 19 матчах набрала 40 очков (12 побед, 4 ничьи, 3 поражения) и в турнирной таблице идет на втором месте.

Поединок с представителем Польши начался для «Полесья» не очень удачно. Команда пропустила с пенальти уже на 4-й минуте. Отыгрался житомирский клуб перед самым свистком на перерыв. На 3-й компенсированной к первому тайму минуте Эдуард Сарапий реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Арка» снова вышла вперед, но Ярослав Караман на 55-й минуте снова сравнял счет. Через 5 минут удаление заработал Пайшао. «Арка» одержала победу благодаря автоголу игрока «Полесья». На 74-й минуте Алексей Авраменко забил в свои ворота.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

Полесье (Украина) – Арка (Гдыня, Польша) – 2:3

Голы: Сарапий (45+3, с пенальти), Караман (55) – Собчак (4, с пенальти), Де Оливейра (48), Авраменко (74, автогол).

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Полесье Житомир Арка Гдыня товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Эдуард Сарапий Алексей Авраменко
Сергей Турчак Источник: Instagram
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