Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет польский клуб Арка Гдыня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 5 февраля в 10:15 в Турции.

Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча