Украина. Премьер лига05 февраля 2025, 08:07 |
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Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 февраля в 10:15 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
05 февраля 2025, 08:07 |
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Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет польский клуб Арка Гдыня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 5 февраля в 10:15 в Турции.
Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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