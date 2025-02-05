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  4. Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 08:07 |
55
0

Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 10:15 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

05 февраля 2025, 08:07 |
55
0
Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет польский клуб Арка Гдыня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 5 февраля в 10:15 в Турции.

Полесье – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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