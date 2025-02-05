ВИДЕО. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете
Вингер готовится к возвращению на футбольное поле
33-летний звездный вингер Неймар на правах свободного агента присоединился к родному «Сантосу» после неудачного периода в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
На первую тренировку бразильского коллектива спортсмен прилетел на вертолете. Летальный апарт приземлился четко по центру футбольного поля – Неймара встретили представители клуба
Причиной такого эффектного появления стало отсутствие жилья. Неймар еще не успел определиться с местом жительства, поэтому футболисту пришлось прилететь из штата Рио-де-Жанейро, который от тренировочной базы расположен на расстоянии более 100 километров.
Видео. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете
😮💨🚁El que llegó tranquilo fue Neymar a su primer entrenamiento con el Santos— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 3, 2025
El brasileño tuvo su primera práctica con el equipo en su regreso y llegó en un HELICÓPTERO.
📹 @genioneymarjr1 pic.twitter.com/Fo7UKPgSXz
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