Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете
Бразилия
05 февраля 2025, 13:11 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:42
252
0

ВИДЕО. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете

Вингер готовится к возвращению на футбольное поле

05 февраля 2025, 13:11 | Обновлено 05 февраля 2025, 13:42
252
0
ВИДЕО. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

33-летний звездный вингер Неймар на правах свободного агента присоединился к родному «Сантосу» после неудачного периода в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

На первую тренировку бразильского коллектива спортсмен прилетел на вертолете. Летальный апарт приземлился четко по центру футбольного поля – Неймара встретили представители клуба

Причиной такого эффектного появления стало отсутствие жилья. Неймар еще не успел определиться с местом жительства, поэтому футболисту пришлось прилететь из штата Рио-де-Жанейро, который от тренировочной базы расположен на расстоянии более 100 километров.

Видео. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете

По теме:
Был близок к величию. Непризнанный волшебник: Неймару исполнилось 33 года
ВИДЕО. Динамо U-19 продолжает подготовку к матчу Юношеской лиги с Аталантой
Принц для Императора. Что скрывается за возвращением Неймара в Сантос
Неймар Сантос тренировка видео чемпионат Бразилии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
Футбол | 05 февраля 2025, 11:51 0
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов

Поединок состоится 5 февраля в 19:45 по Киеву

Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Футбол | 05 февраля 2025, 08:11 7
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы

Криштиану считает, что Винисиус должен был выиграть награду в прошлом году

Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футбол | 04.02.2025, 13:51
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Футбол | 04.02.2025, 14:48
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Зеленский озвучил цифры потерь Украины и россии в войне
Война | 05.02.2025, 08:21
Зеленский озвучил цифры потерь Украины и россии в войне
Зеленский озвучил цифры потерь Украины и россии в войне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
Бен Дэвис – о поединке Усика и Кличко: «Он был бы аутсайдером»
03.02.2025, 15:04 2
Бокс
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
03.02.2025, 21:33 1
Бокс
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет план и состав Реала на топ-матчи
03.02.2025, 17:52
Футбол
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
Источник: Калюжный выбрал новый клуб и подписал контракт. Это не УПЛ
03.02.2025, 22:25 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем