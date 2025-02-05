33-летний звездный вингер Неймар на правах свободного агента присоединился к родному «Сантосу» после неудачного периода в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

На первую тренировку бразильского коллектива спортсмен прилетел на вертолете. Летальный апарт приземлился четко по центру футбольного поля – Неймара встретили представители клуба

Причиной такого эффектного появления стало отсутствие жилья. Неймар еще не успел определиться с местом жительства, поэтому футболисту пришлось прилететь из штата Рио-де-Жанейро, который от тренировочной базы расположен на расстоянии более 100 километров.

Видео. Настоящая звезда. Неймар прилетел на тренирову Сантоса на вертолете