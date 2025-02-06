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Испания
06 февраля 2025, 02:58 | Обновлено 06 февраля 2025, 03:02
16
0

«До второго гола мы играли хорошо». Вальверде оценил победу над Леганесом

Федерико отметил отличное настроение партнеров по команде

06 февраля 2025, 02:58 | Обновлено 06 февраля 2025, 03:02
16
0
«До второго гола мы играли хорошо». Вальверде оценил победу над Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитника «Реала» Федерико Вальверде подвел итоги непростого матча 1/4 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» минимально переиграли «Леганес» (3:2).

Кроме того, уругваец отметился важным достижение – полузащитника одержал 200 победу в составе «Реала».

«Я рад победе и прогрессу в Кубке. До второго гола мы играли хорошо. Мы перебрасывали мяч с одного фланга на другой, быстро перемещались, искали пространство и атаковали. Такой настрой должен быть у всех игроков, и мы должны продолжать совершенствоваться.

Когда побеждает команда, индивидуальная игра отходит на второй план. Я доволен победой и тем, что играю за этот клуб.

Что думаю про 200 побед в составе «Реала»? Я рад и горд тем, что достиг важных результатов в этом клубе. Это часть моей семьи, которая помогает мне быть в лучшей форме с каждым днем. Мы все за одну сторону, мы все вместе, и мы команда. Я также хочу поблагодарить команду, потому что это семья. Они рядом и в горе, и в радости», – ответил Вальверде.

Напомним, что участником матча 1/4 финала стал украинец Андрей Лунин, отыгравший все 90 минут в рамке ворот «сливочных». Как итог, статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 балла.

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Федерико Вальверде Леганес Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Леганес - Реал
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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