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Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 12:24 | Обновлено 05 февраля 2025, 12:25
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Полесье – Динамо Батуми – 5:0. Хет-трик Гуцуляка. Видео голов и обзор

В матче с грузинским клубом забивали новички «Полесья» и Алексей Гуцуляк

05 февраля 2025, 12:24 | Обновлено 05 февраля 2025, 12:25
261
0
Полесье – Динамо Батуми – 5:0. Хет-трик Гуцуляка. Видео голов и обзор
ФК Полесье

«Полесье» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. Очередным соперником в контрольном матче стал грузинский клуб «Динамо Батуми». «Полесье» одержало уверенную победу со счетом 5:0.

«Полесье» забило первым. На 22-й минуте Алексей Гуцуляк реализовал пенальти. В конце первого тайма Гуцуляк отправил в ворота соперника второй мяч, а в начале второй половины поединка оформил хет-трик. Также забитыми мячами в составе «Полесья» отличились новички команды Факундо Батиста и Андре Гонсалвеш.

Товарищеский матч. 4 февраля. Турция

Полесье (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 5:0

Голы: Гуцуляк, 22 (с пенальти), 41, 47, Батиста, 59, Гонсалвеш, 82.

Состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Крушинский, Гуцуляк, Батиста.

Состав, вышедший в середине второго тайма: Волынец, Матич, Мельниченко, Сарапий, Тейлор, Таллес, Битон, Караман, Леднев, Гонсалвеш, Пайшао.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Динамо Батуми Полесье Житомир Алексей Гуцуляк контрольные матчи УПЛ Факундо Батиста
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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