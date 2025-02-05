Полесье – Динамо Батуми – 5:0. Хет-трик Гуцуляка. Видео голов и обзор

«Полесье» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. Очередным соперником в контрольном матче стал грузинский клуб «Динамо Батуми». «Полесье» одержало уверенную победу со счетом 5:0.

«Полесье» забило первым. На 22-й минуте Алексей Гуцуляк реализовал пенальти. В конце первого тайма Гуцуляк отправил в ворота соперника второй мяч, а в начале второй половины поединка оформил хет-трик. Также забитыми мячами в составе «Полесья» отличились новички команды Факундо Батиста и Андре Гонсалвеш.

Товарищеский матч. 4 февраля. Турция

Полесье (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 5:0

Голы: Гуцуляк, 22 (с пенальти), 41, 47, Батиста, 59, Гонсалвеш, 82.

Состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Крушинский, Гуцуляк, Батиста.

Состав, вышедший в середине второго тайма: Волынец, Матич, Мельниченко, Сарапий, Тейлор, Таллес, Битон, Караман, Леднев, Гонсалвеш, Пайшао.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча