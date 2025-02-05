Полесье – Динамо Батуми – 5:0. Хет-трик Гуцуляка. Видео голов и обзор
В матче с грузинским клубом забивали новички «Полесья» и Алексей Гуцуляк
«Полесье» подготовку ко второй части сезона проводит в Турции. Очередным соперником в контрольном матче стал грузинский клуб «Динамо Батуми». «Полесье» одержало уверенную победу со счетом 5:0.
«Полесье» забило первым. На 22-й минуте Алексей Гуцуляк реализовал пенальти. В конце первого тайма Гуцуляк отправил в ворота соперника второй мяч, а в начале второй половины поединка оформил хет-трик. Также забитыми мячами в составе «Полесья» отличились новички команды Факундо Батиста и Андре Гонсалвеш.
Товарищеский матч. 4 февраля. Турция
Полесье (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 5:0
Голы: Гуцуляк, 22 (с пенальти), 41, 47, Батиста, 59, Гонсалвеш, 82.
Состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Крушинский, Гуцуляк, Батиста.
Состав, вышедший в середине второго тайма: Волынец, Матич, Мельниченко, Сарапий, Тейлор, Таллес, Битон, Караман, Леднев, Гонсалвеш, Пайшао.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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