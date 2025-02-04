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Товарищеские матчи
Полесье
04.02.2025 15:45 – FT 5 : 0
Динамо Батуми
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 18:36 |
419
0

Хет-трик Гуцуляка. Полесье разобралось с Динамо Батуми

Житомирский клуб отгрузил сопернику 5 мячей

04 февраля 2025, 18:36 |
419
0
Хет-трик Гуцуляка. Полесье разобралось с Динамо Батуми
ФК Полесье

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередным соперником в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах стал клуб из Грузии.

«Динамо Батуми» прошлый чемпионат Грузии завершило на четвертом месте. А в 2023 году стало чемпионом страны.

«Полесье» открыло счет на 22-й минуте. Алексей Гуцуляк реализовал пенальти. Еще до перерыва Гуцуляк отправил в ворота соперника второй мяч, а в начале второго тайма оформил хет-трик. Также забитыми мячами в составе «Полесья» отличились новички команды Факундо Батиста и Андре Гонсалвеш.

Товарищеский матч. 4 февраля. Турция

Полесье (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 5:0

Голы: Гуцуляк, 22 (с пенальти), 41, 47, Батиста, 59, Гонсалвеш, 82.

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Полесье Житомир Динамо Батуми Алексей Гуцуляк Факундо Батиста учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: Instagram
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