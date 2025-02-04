Хет-трик Гуцуляка. Полесье разобралось с Динамо Батуми
Житомирский клуб отгрузил сопернику 5 мячей
«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередным соперником в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах стал клуб из Грузии.
«Динамо Батуми» прошлый чемпионат Грузии завершило на четвертом месте. А в 2023 году стало чемпионом страны.
«Полесье» открыло счет на 22-й минуте. Алексей Гуцуляк реализовал пенальти. Еще до перерыва Гуцуляк отправил в ворота соперника второй мяч, а в начале второго тайма оформил хет-трик. Также забитыми мячами в составе «Полесья» отличились новички команды Факундо Батиста и Андре Гонсалвеш.
Товарищеский матч. 4 февраля. Турция
Полесье (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 5:0
Голы: Гуцуляк, 22 (с пенальти), 41, 47, Батиста, 59, Гонсалвеш, 82.
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