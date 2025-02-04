04.02.2025 15:45 - : -
Украина. Премьер лига04 февраля 2025, 12:42 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:50
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Полесье – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 15:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
04 февраля 2025, 12:42 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:50
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Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет грузинский клуб «Динамо» Батуми.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 4 февраля в 15:45 в Турции.
Полесье – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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