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Товарищеские матчи
Полесье
04.02.2025 15:45 - : -
Динамо Батуми
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 12:42 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:50
68
0

Полесье – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 15:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

04 февраля 2025, 12:42 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:50
68
0
Полесье – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет грузинский клуб «Динамо» Батуми.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 4 февраля в 15:45 в Турции.

Полесье – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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