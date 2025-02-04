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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 18:57 |
275
0

Александрия отменила спарринг с Фредерисией. Названа причина

Команда Руслана Ротаня не могла провести контрольный матч

04 февраля 2025, 18:57 |
275
0
Александрия отменила спарринг с Фредерисией. Названа причина
ФК Александрия

«Александрия» проводит подготовку ко второй части сезона в Турции. Во вторник, 4 февраля, команда планировала провести два матча. В первом поединке подопечные Руслана Ротаня со счетом 3:0 обыграли польскую «Вислу» (Плоцк). Вторым соперником должен был стать датский клуб «Фредерисия».

«Фредерисия» выступает во втором по силе дивизионе датского футбола и претендует на повышение в классе. После 18 матчей в активе клуба 37 очков (12 побед,1ничья и 5 поражений). Команда идет на втором месте турнирной таблицы.

Провести матч «Александрии» не удалось. В планы вмешались плохие погодные условия. Представители команд решили отменить поединок.

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товарищеские матчи Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: Instagram
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