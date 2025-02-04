Забивали во втором тайме. Александрия разгромила Вислу

«Александрия» сыграла первый из запланированных на 4 февраля двух спаррингов. Соперником команды Руслана Ротаня стал польский клуб «Висла» (Плоцк).

«Висла» выступает во втором по силе дивизионе польского футбола. В 19 матчах команда набрала 33 очка (9 побед, 6 ничьих и 4 поражения) и занимает пятое место.

В поединке «Александрия» - «Висла» все мячи забивались во втором тайме. Команда Руслана Ротаня вышла вперед на 50-й минуте. Счет в матче открыл Симон Галоян. «Александрия» контролировала ход матча и на 74-й и 81-й минутах отправила в ворота соперника еще два мяча.

4 февраля «Александрия» проведет еще один поединок. Соперником представителя УПЛ станет датский клуб «Фредерисия»

Товарищеский матч. 4 февраля. Турция

«Александрия» (Украина) – «Висла» (Плоцк, Польша) – 3:0