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Александрия
04.02.2025 10:00 – FT 3 : 0
Висла Плоцк
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 12:11 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:48
338
0

Забивали во втором тайме. Александрия разгромила Вислу

Подопечные Руслана Ротаня в первом спарринге дня победили польский клуб

04 февраля 2025, 12:11 | Обновлено 04 февраля 2025, 12:48
338
0
Забивали во втором тайме. Александрия разгромила Вислу
ФК Александрия

«Александрия» сыграла первый из запланированных на 4 февраля двух спаррингов. Соперником команды Руслана Ротаня стал польский клуб «Висла» (Плоцк).

«Висла» выступает во втором по силе дивизионе польского футбола. В 19 матчах команда набрала 33 очка (9 побед, 6 ничьих и 4 поражения) и занимает пятое место.

В поединке «Александрия» - «Висла» все мячи забивались во втором тайме. Команда Руслана Ротаня вышла вперед на 50-й минуте. Счет в матче открыл Симон Галоян. «Александрия» контролировала ход матча и на 74-й и 81-й минутах отправила в ворота соперника еще два мяча.

4 февраля «Александрия» проведет еще один поединок. Соперником представителя УПЛ станет датский клуб «Фредерисия»

Товарищеский матч. 4 февраля. Турция

«Александрия» (Украина) – «Висла» (Плоцк, Польша) – 3:0

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Сергій Турчак Источник: ФК Александрия
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