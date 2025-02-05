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  4. Дождались нормальной погоды. Александрия все же сыграла с Фредерисией
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 14:57 |
107
0

Дождались нормальной погоды. Александрия все же сыграла с Фредерисией

Подопечные Руслана Ротаня обыграли датский клуб

05 февраля 2025, 14:57 |
107
0
Дождались нормальной погоды. Александрия все же сыграла с Фредерисией
ФК Александрия

«Александрия» провела контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередным соперником подопечных Руслана Ротаня стал датский клуб «Фредерисия». Матч должны были сыграть во вторник, 4 февраля. Но из-за плохих погодных условий матч отменили. Команды сыграли в среду, 5 февраля.

«Фредерисия» выступает во втором по силе дивизионе датского футбола. После 18 матчей в активе клуба 37 очков (12 побед,1ничья и 5 поражений). Команда идет на втором месте и претендует на повышение в классе.

«Александрия» одержала победу со счетом 2:0. В составе команды Руслана Ротаня забивали Александр Филиппов и Матеус Амарал.

Товарищеский матч. 5 февраля. Турция

«Александрия» (Украина) – «Фредерисия» (Дания) – 2:0

Голы: Филиппов, Амарал.

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Александрия Фредерисия учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Александр Филиппов
Сергей Турчак Источник: Instagram
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