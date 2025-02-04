Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал продажу Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии.

«Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая.

К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия.

Этим игрокам равноценной замены нет».

Напомним, что Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб».