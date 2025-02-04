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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Саудовская Аравия
04 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:23
347
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»

Специалист считает, что киевский клуб не заметит отсутствие голкипера

04 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:23
347
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал продажу Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии.

«Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая.

К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия.

Этим игрокам равноценной замены нет».

Напомним, что Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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easterly
Модери - не заставляйте думати, що ви заодно з отсоситямі, атаманамі, дирявимі, бернардами і іншою ордловською нечистю. Виправте заголовок
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+1
zhyr
Невже так важко перечитати ще раз те, що викладаєте на сайт?
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+1
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Bernard6-9
Вот дела. Дноамо 
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-3
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