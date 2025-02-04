Мирон МАРКЕВИЧ: «У Динамо была возможность неплохо заработать на Бущане»
Специалист считает, что киевский клуб не заметит отсутствие голкипера
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал продажу Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии.
«Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая.
К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия.
Этим игрокам равноценной замены нет».
Напомним, что Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб».
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