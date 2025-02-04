Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер попытается догнать, но Динамо будет чемпионом»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал оценку выступлению украинских команд в еврокубках, поделился своими ожиданиями от второй части сезона:

– Я полностью разделяю точку зрения тех поклонников футбола, которые считают выступление отечественных грандов - Шахтера и Динамо на международной арене – неудачным. Самое обидное, что с их «помощью» Украина теряет позиции в табели о рангах.

– Чего больше всего не хватало нашим грандам на международной арене?

– Я не могу сказать, что были какие-то вопиющие просчеты в подготовительный период. Видимо, таков уж уровень даже наших лучших команд, которые банально проигрывали конкурентам не только в скорости перемещений по футбольному полю, но и в принятии решений. Во-вторых, складывалось впечатление, что игрокам «Шахтера» и «Динамо», особенно молодым, не хватало сил вести борьбу сразу на нескольких «фронтах». Конечно, справедливости ради, следует сказать, что сказывалось то, что в отличие от соперников наши клубы из-за российской агрессии вынуждены были постоянно играть в гостях, что негативно влияло на тренировочный процесс. Но эти потери можно было минимизировать и проводить официальные поединки не в Германии, а в соседней Польше. Мне, в частности, не понятно почему динамовцы решили играть так далеко – в Гамбурге при пустых трибунах, тратя огромные средства на аренду стадиона. Впрочем, это уже вопрос не к тренерскому штабу, а к менеджменту киевлян.

– Шахтер после вылета из Лиги чемпионов начал активно распродавать своих ведущих игроков. Он уже не верит, что удастся догнать динамовцев в УПЛ?

– Я бы не был таким категоричным. Конечно, есть финансовая составляющая, клуб должен зарабатывать, чтобы удержаться на плаву. Во-вторых, не исключено, что в Шахтере уже нашли замену тем исполнителям, которых продали, хотя надо учесть, что тем легионерам, которые приедут в Украину еще нужно время для адаптации. А с этим как раз проблемы, тем более, что речь идет о молодых футболистах. Ну и не исключено, что в Шахтере мысленно уже в следующем сезоне.

– Динамовцы, за исключением вратаря Бущана, сохранили всех своих лидеров.

– Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в Динамо – не критическая. К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия. Этим игрокам равноценной замены нет.

– Шахтеру удастся вернуть интригу в борьбе за «золото» УПЛ?

– Попытки будут, но киевляне выстоят. Тем более, что главный конкурент – Шахтер в своей трансферной политике забыл о необходимости усиления в центре обороны, в опорной зоне полузащиты. Там не хватает высокорослых игроков и поэтому неудивительно, что после розыгрышей стандартных положений у ворот «горняков» часто возникают «пожары». Все же, думаю, что Шахтер финиширует вторым, а «Александрия» – третьей.

– Как бы вы прокомментировали неудачу Шахтера в борьбе за перспективного защитника Илью Крупского из «Ворсклы»?

– Я не в курсе всех деталей этого перехода, но то, что в нашем футболе появился еще один финансово крепкий клуб – Металлист 1925» – это хорошо. Возможно, именно слобожанцы и станут инициаторами возвращения на Родину тех наших футболистов, которые играют за известные европейские клубы.

– В этом году в центре внимания оказался еще один харьковский клуб - «Металлист», который очень выгодно продал своего воспитанника – Геннадия Синчука в «Монреаль» из МЛС.

– Здесь важно, что Синчук оказался в нужное время и в нужном месте - в составе юниорской сборной Украины на континентальном первенстве, где и попал на «карандаш» зарубежным скаутам. Вырученные за продажу Синчука почти 5 миллионов евро пригодятся «Металлисту», один из руководителей которого – Евгений Красников приложил максимум усилий, чтобы в эти сложные годы нормально функционировала, как клубная академия, так и основная команда. Кстати, когда я возглавлял Карпаты, то Красников несколько раз приезжал во Львов и вел переговоры с клубным руководством «зелено-белых» о переходе того же Синчука и еще 7 игроков «Металлиста». В итоге, что-то не сложилось, но эти харьковские ребята очень перспективные и мне странно, что тот же Синчук оказался вне поля зрения отечественных грандов. Со временем Геннадий обязательно громко заявит о себе в одном из европейских топ-чемпионатов и в национальной сборной Украины.

– Сейчас все ближе к стыковым поединкам Лиги наций с бельгийцами. Кто по вашему мнению может заменить Михаила Мудрика?

– Прежде всего, следует еще немного подождать, чтобы узнать чем закончится допинговая история с участием полузащитника Челси. Если вторая проба окажется отрицательной, то Михаилу хватит времени, чтобы восстановить боевую спортивную форму. В противном случае надо будет рассчитывать на Цыганкова, Кабаева или Назаренко.