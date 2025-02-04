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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 16:02 |
570
1

«Взяли легионера, а он крейзи». Украинский тренер – о трансферах УПЛ

Мирон Маркевич недоволен подписаниями отечественных клубов

04 февраля 2025, 16:02 |
570
1
«Взяли легионера, а он крейзи». Украинский тренер – о трансферах УПЛ
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно уровня легионеров, которых приобретают украинские клубы:

«Вам бы Красников мог рассказать, как следует легионеров выбирать, но я тоже был в теме, когда работал в «Металлисте». Мы даже не рассматривали легионера, если он стоил менее пяти миллионов долларов, а сейчас клубы УПЛ покупают по миллиону, по 500 тысяч... Будет качественный игрок столько стоить? Бесполезная трата денег.

Вот взяли мы в «Карпаты» из «Полесья» Ариэльсона, а у него «вавка» в голове… Он реально «крейзи», я не знал, что с ним делать. Вот такие к нам легионеры приезжают. Или вот тот из ЛНЗ (Момо – прим), толком и не поиграл за команду, а уже не хочет в Украину возвращаться. Зачем таких легионеров приглашать? Это все равно, что курить деньги», – считает Маркевич.

Ранее сообщалось, что президент албанского клуба не отпустил футболиста в украинский чемпионат.

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Мирон Маркевич Фрэнсис Момо Ариэльсон Евгений Красников ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Harun Bakircioğlu
О май гад Данила ты что крэйзи
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