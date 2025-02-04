Проблема в УПЛ? Президент албанского клуба не отпустил игрока в Украину
Албан Джафери прокомментировал возможный трансфер Кевина Додая
Президент албанского клуба «Влазния» Албан Джафери прокомментировал возможный трансфер 19-летнего Кевина Додая.
В услугах футболиста был заинтересован «Колос», однако функционер не собирается отпускать вингера в Украину:
«Мы получили конкретное предложение от Украины и Болгарии. Мы говорили с «Ланс», но окончательного предложения от них не получили. Додай должен играть в пяти сильнейших лигах Европы, это мое желание. Мы хотим сохранить Кевина и выиграть с ним титул», – сообщил Джафери.
В этом сезоне Додай провел 22 матча в чемпионате Албании и забил пять голов. «Влазния» набрала 40 баллов и занимает второе место в лиге. Отставание от лидера – «Эгнатия» – составляет два очка, сыграно 23 тура.
🚨🚫 Vllaznia refuses offer from Ukraine for Dodaj— Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) February 3, 2025
Vllaznia President Xhaferi: "We have received a concrete offer from Ukraine and one from Bulgaria. We spoke to RC Lens but no final offer was received. Dodaj should play in the top 5 leagues, that's my wish.
We want to keep… pic.twitter.com/LUEJGbvDu9
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