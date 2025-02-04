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  4. Проблема в УПЛ? Президент албанского клуба не отпустил игрока в Украину
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 15:05 |
1108
0

Проблема в УПЛ? Президент албанского клуба не отпустил игрока в Украину

Албан Джафери прокомментировал возможный трансфер Кевина Додая

04 февраля 2025, 15:05 |
1108
0
Проблема в УПЛ? Президент албанского клуба не отпустил игрока в Украину
ФК Влазния. Кевин Додай

Президент албанского клуба «Влазния» Албан Джафери прокомментировал возможный трансфер 19-летнего Кевина Додая.

В услугах футболиста был заинтересован «Колос», однако функционер не собирается отпускать вингера в Украину:

«Мы получили конкретное предложение от Украины и Болгарии. Мы говорили с «Ланс», но окончательного предложения от них не получили. Додай должен играть в пяти сильнейших лигах Европы, это мое желание. Мы хотим сохранить Кевина и выиграть с ним титул», – сообщил Джафери.

В этом сезоне Додай провел 22 матча в чемпионате Албании и забил пять голов. «Влазния» набрала 40 баллов и занимает второе место в лиге. Отставание от лидера – «Эгнатия» – составляет два очка, сыграно 23 тура.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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