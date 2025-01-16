Источник: Колос близок к трансферу 19-летнего албанского вингера

19-летний левый вингер Кевин Додай из албанской «Влазнии» близок к переходу в клуб «Колос» Ковалевка.

Команды ведут разговоры идет о полноценном трансфере с компенсацией для албанского клуба, воспитанником которого является Додай.

В этом сезоне футболист стал одним из открытий албанской Суперлиги. Он попал в символическую сборную чемпионата по итогам 2024 года.

В текущем чемпионате Албании Додай провел за «Влазнию» 19 матчей и забил 4 гола. Также он отличился 1 голом в 2 поединках Лиги конференций.