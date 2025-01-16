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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 07:17 | Обновлено 16 января 2025, 07:29
34
0

Источник: Колос близок к трансферу 19-летнего албанского вингера

Кевин Додай из «Влазнии» может оказаться в «Колосе» Ковалевка

16 января 2025, 07:17 | Обновлено 16 января 2025, 07:29
34
0
Источник: Колос близок к трансферу 19-летнего албанского вингера
ФК Влазния. Кевин Додай

19-летний левый вингер Кевин Додай из албанской «Влазнии» близок к переходу в клуб «Колос» Ковалевка.

Команды ведут разговоры идет о полноценном трансфере с компенсацией для албанского клуба, воспитанником которого является Додай.

В этом сезоне футболист стал одним из открытий албанской Суперлиги. Он попал в символическую сборную чемпионата по итогам 2024 года.

В текущем чемпионате Албании Додай провел за «Влазнию» 19 матчей и забил 4 гола. Также он отличился 1 голом в 2 поединках Лиги конференций.

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Влазния Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: Трибуна
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