Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Колхети из Грузии.

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Товарищеский матч запланирован на 4 февраля в 15:30 в Турции.

Черноморец – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция