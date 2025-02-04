04.02.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига04 февраля 2025, 15:30 |
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Черноморец – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
04 февраля 2025, 15:30 |
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Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб Колхети из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 4 февраля в 15:30 в Турции.
Черноморец – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Бабич где защита и игра--вот так будет в УПЛ --подавай в отставку --ЧО ищите тренера а пустышку на воздух иначе 1 лига
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