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Товарищеские матчи
Черноморец
04.02.2025 15:30 - : -
Колхети-1913
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 15:30 |
335
1

Черноморец – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

04 февраля 2025, 15:30 |
335
1
Черноморец – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Клуб Черноморец Одесса проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб Колхети из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 4 февраля в 15:30 в Турции.

Черноморец – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Колхети товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Александр Белогубко
Бабич где защита и игра--вот так будет в УПЛ --подавай в отставку --ЧО ищите тренера а пустышку на воздух иначе 1 лига
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