Результативный матч. Черноморец в спарринге уступил Колхети-1913

«Черноморец» во вторник, 4 февраля, на учебно-тренировочных сборах в Турции провел второй спарринг за день. Соперником стал грузинский клуб «Колхети-1913».

Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В 2024 году «Колхети-1913» занял в нем шестое место. А перед прошлым сезоном команда несколько лет отсутствовала в элитном дивизионе.

Поединок с грузинским клубом начался для «Черноморца» неудачно. На 20-й минуте одесситы проигрывали с разницей в два мяча. Подопечным Александра Бабича удалось быстро сократить отставание, забив на 21-й минуте. Тут украинской команде помог соперник, срезав мяч в свои ворота.

Во втором тайме «Черноморец» забил на 51-й и 57-й минутах. Авторами мячей стали Эмиль Мустафаев и Денис Безбородько. Но итоговая победа досталась грузинскому клубу.

Товарищеский матч. 4 февраля. Манавгат (Турция)

«Черноморец» (Украина) – «Колхети-1913» (Грузия) – 3:4