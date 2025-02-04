Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативный матч. Черноморец в спарринге уступил Колхети-1913
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 18:04 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:05
479
1

Результативный матч. Черноморец в спарринге уступил Колхети-1913

Подопечные Александра Бабича потерпели поражение

04 февраля 2025, 18:04 | Обновлено 04 февраля 2025, 18:05
479
1
Результативный матч. Черноморец в спарринге уступил Колхети-1913
ФК Черноморец

«Черноморец» во вторник, 4 февраля, на учебно-тренировочных сборах в Турции провел второй спарринг за день. Соперником стал грузинский клуб «Колхети-1913».

Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В 2024 году «Колхети-1913» занял в нем шестое место. А перед прошлым сезоном команда несколько лет отсутствовала в элитном дивизионе.

Поединок с грузинским клубом начался для «Черноморца» неудачно. На 20-й минуте одесситы проигрывали с разницей в два мяча. Подопечным Александра Бабича удалось быстро сократить отставание, забив на 21-й минуте. Тут украинской команде помог соперник, срезав мяч в свои ворота.

Во втором тайме «Черноморец» забил на 51-й и 57-й минутах. Авторами мячей стали Эмиль Мустафаев и Денис Безбородько. Но итоговая победа досталась грузинскому клубу.

Товарищеский матч. 4 февраля. Манавгат (Турция)

«Черноморец» (Украина) – «Колхети-1913» (Грузия) – 3:4

По теме:
Александрия отменила спарринг с Фредерисией. Названа причина
Хет-трик Гуцуляка. Полесье разобралось с Динамо Батуми
Готовятся к продолжению сезона. Металлист начал зимний сбор в Ужгороде
Черноморец Одесса Колхети учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аталанта – Болонья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Футбол | 04 февраля 2025, 17:44 1
Аталанта – Болонья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии
Аталанта – Болонья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Италии

Поединок состоится 4 февраля в 22:00 по Киеву

«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
Бокс | 04 февраля 2025, 07:12 3
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется
«Это невозможно». Известно, с кем Усик никогда не подерется

Промоутер уверяет, что Усик не выйдет на ринг против Владимира Кличко

Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футбол | 04.02.2025, 13:51
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03.02.2025, 19:43
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Футбол | 03.02.2025, 21:11
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Белогубко
сколько можно терпеть этого Бабича--гоните он выведет ЧО в 1 лигу--ветераны почему молчите  он позор Одессы--ищите тренера пока не поздно 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
03.02.2025, 05:15 4
Футбол
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
02.02.2025, 22:34 5
Хоккей
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
03.02.2025, 12:37 6
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
03.02.2025, 08:20 2
Футбол
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
04.02.2025, 07:33 4
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем