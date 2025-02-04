«Спасибо, что верили в меня». Зубков тепло обратился к Шахтеру в Instagram

Игрок сборной Украины, а сейчас новоиспеченный футболист турецкого «Трабзонспора», Александр Зубков в социальной сети Instagram поблагодарил родной «Шахтер» за годы проведенные в клубе. К тому же вингер обратился к болельщикам и военным.

«Дорогая семья «Шахтер», хочу поблагодарить вас за все! Я как парень из Донбасса всегда мечтал играть за «Шахтер» и это у меня получилось целых три раза! Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать на результат.

Хочу также поблагодарить всех болельщиков, кто продолжает поддерживать команду как в хорошие времена так и не очень, также те ребята, которые защищают нашу страну в эти трудные времена. Низкий вам поклон.

Также благодарность Президенту и Директорам за то, что в меня поверили. Желаю удачи всему тренерскому штабу. Good luck Mister. Мои пацаны, спасибо за классные моменты и за то чего мы достигли за эти 2.5 года. Надеюсь скоро встретимся и пообнимаемся», – написал Зубков.

Напомним, что Александр обошелся турецкому клубу в 6.5 миллиона евро. Выступать в новой команде украинец будет под 22-м номером.