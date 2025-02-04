Италия04 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 04 февраля 2025, 08:43
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ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
Николо Фаджоли стал футболистом «фиалок»
04 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 04 февраля 2025, 08:43
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Итальянская «Фиорентина» арендовала полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли с обязательным правом выкупа. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Никаких деталей перехода официально не сообщается. Финансовые условия Фаджоли в «Фиорентине» тоже неизвестны.
В нынешнем сезоне итальянский полузащитник провел за Ювентус 22 матча, в которых отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» продал полузащитника в испанскую «Жирону»
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