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Италия
04 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 04 февраля 2025, 08:43
660
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки

Николо Фаджоли стал футболистом «фиалок»

04 февраля 2025, 08:41 | Обновлено 04 февраля 2025, 08:43
660
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Фаджоли

Итальянская «Фиорентина» арендовала полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли с обязательным правом выкупа. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Никаких деталей перехода официально не сообщается. Финансовые условия Фаджоли в «Фиорентине» тоже неизвестны.

В нынешнем сезоне итальянский полузащитник провел за Ювентус 22 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продал полузащитника в испанскую «Жирону»

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Николо Фаджоли Ювентус Фиорентина Серия A трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Фиорентина
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