ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала игрока Ювентуса, что получал бан за ставки

Итальянская «Фиорентина» арендовала полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли с обязательным правом выкупа. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Никаких деталей перехода официально не сообщается. Финансовые условия Фаджоли в «Фиорентине» тоже неизвестны.

В нынешнем сезоне итальянский полузащитник провел за Ювентус 22 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продал полузащитника в испанскую «Жирону»