Кривбасс – Тромсе – 1:1. Упустили победу. Видео голов и обзор

«Кривбасс» подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. Очередным соперником на зимних учебно-тренировочные сборах стал норвежский клуб «Тромсе».

Первый тайм поединка с «Тромсе» прошел без забитых мячей, хотя шансы отличиться были у обеих команд. «Кривбасс» забил на 77-й минуте. Илич реализовал пенальти. Игрок «Кривбасса» развел мяч и голкипера по разным углам.

Удержать победу подопечным Венидуба не удалось. Вышедший на замену Опреа ударом в ближний угол завершил контратаку «Тромсе».

Товарищеский матч. 24 января 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания.

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Тромсе» (Норвегия) – 1:1

Голы: Илич (77, с пенальти) – Опреа (88)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 46), Бакари Конате (Владимир Виливальд, 46), Андрей Понедельник (Александр Романчук, 46), Иван Дибанго (к) Денис Кузык, 46) – Джихад Бизимана (Хрвое Илич, 46), Ноа Ндомбази (Максим Задерака, 46), Маттео Аморозо (Максим Лунев, 46), Юрий Вакулко (Егор Твердохлеб, 46), Артур Микитишин (Александр Каменский, 46; Ярослав Шевченко, 71) (Даниэль Соса, 46).

Запасные: Алексей Пличко, Назар Попов.

«Тромсе» (Тромсе): Якоб Хаугорд (Саймон Томас, 46), Тобиас Гуддаль (Мика Коскелла, 46), Рубен Кристиансен (Ф. Йеннсен, 46), Исаак Вадебу (Ветле Скьярвик, 46), Лео Корник (Рунар Нор 46), Йа Пейнтсил (Йеспер Робертсен, 46), Йенс Херто-Даль, Рубен Йенссен (Давид Эдвардссон, 46), Гайне Ларсен (Кент-Аре Антонсен, 46), Якоб Ромсаас (Вегард Эрлиен, 46), Фредерик Кристенсен (Лассе Нордас, 46).

На замены также выходили: Исаак Келструд Вик, Йохан-Солстад Нойс, Матс Триге, Окики Акинванде, Филипп Опреа.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча