Украина. Премьер лига28 января 2025, 13:47 | Обновлено 28 января 2025, 13:59
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Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
28 января 2025, 13:47 | Обновлено 28 января 2025, 13:59
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Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.
Соперником команды УПЛ будет норвежский клуб «Тромсе».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 28 января в 17:00 в Golf Center в городе Кампоамор.
Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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