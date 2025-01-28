Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет норвежский клуб «Тромсе».

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Товарищеский матч запланирован на 28 января в 17:00 в Golf Center в городе Кампоамор.

Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча