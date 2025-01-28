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Товарищеские матчи
Кривбасс
28.01.2025 17:00 - : -
Тромсё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 13:47 | Обновлено 28 января 2025, 13:59
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0

Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

28 января 2025, 13:47 | Обновлено 28 января 2025, 13:59
35
0
Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет норвежский клуб «Тромсе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 28 января в 17:00 в Golf Center в городе Кампоамор.

Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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