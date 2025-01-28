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Товарищеские матчи
Кривбасс
28.01.2025 17:00 – FT 1 : 1
Тромсё
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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 19:16 | Обновлено 28 января 2025, 19:31
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Упустили победу. Кривбасс сыграл вничью с норвежским Тромсе

Подопечные Вернидуба пропустили на 88-й минуте

28 января 2025, 19:16 | Обновлено 28 января 2025, 19:31
219
0
Упустили победу. Кривбасс сыграл вничью с норвежским Тромсе
ФК Кривбасс

«Кривбасс» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. Очередным соперником в контрольных матчах стал норвежский клуб «Тромсе».

«Тромсе» занял в завершившемся чемпионате Норвегии 13-е место. Команда лишь по дополнительным показателям опередила «Хеугесунн» и смогла избежать переходных матчей за право остаться в элите. Новый сезон в Норвегии стартует 29 марта.

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей, хотя шансы отличиться были у обеих команд. «Кривбасс» вышел вперед на 77-й минуте. Илич реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.

Удержать победу «Кривбассу» не удалось. На 88-й минуте Опреа ударом в ближний угол завершил контратаку норвежского клуба.

Товарищеский матч. 24 января 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания.

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Тромсе» (Норвегия) – 1:1

Голы: Илич (77, с пенальти) – Опреа (88)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 46), Бакари Конате (Владимир Виливальд, 46), Андрей Понедельник (Александр Романчук, 46), Иван Дибанго (к) Денис Кузык, 46) – Джихад Бизимана (Хрвое Илич, 46), Ноа Ндомбази (Максим Задерака, 46), Маттео Аморозо (Максим Лунев, 46), Юрий Вакулко (Егор Твердохлеб, 46), Артур Микитишин (Александр Каменский, 46; Ярослав Шевченко, 71) (Даниэль Соса, 46).

Запасные: Алексей Пличко, Назар Попов.

«Тромсе» (Тромсе): Якоб Хаугорд (Саймон Томас, 46), Тобиас Гуддаль (Мика Коскелла, 46), Рубен Кристиансен (Ф. Йеннсен, 46), Исаак Вадебу (Ветле Скьярвик, 46), Лео Корник (Рунар Нор 46), Йа Пейнтсил (Йеспер Робертсен, 46), Йенс Херто-Даль, Рубен Йенссен (Давид Эдвардссон, 46), Гайне Ларсен (Кент-Аре Антонсен, 46), Якоб Ромсаас (Вегард Эрлиен, 46), Фредерик Кристенсен (Лассе Нордас, 46).

На замены также выходили: Исаак Келструд Вик, Йохан-Солстад Нойс, Матс Триге, Окики Акинванде, Филипп Опреа.

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товарищеские матчи Тромсе Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
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