Полесье – Балкани – 3:0. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор

«Полесье» 28 января провело очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником стал косовский клуб «Балкани» (Сува-Река,). Представитель УПЛ одержал уверенную победу.

«Полесье» открыло счет уже на 5-й минуте матча. Первый мяч после перехода в житомирский клуб забил уругвайский легионер Факундо Батиста. Во втором тайме забитыми мячами отметились Борис Крушинский и Богдан Леднев. Леднев забивал и в предыдущем матче и стал лучшим бомбардиром «Полесья» на сборах.

Товарищеский матч. 28 января. Турция.

«Полесье» - «Балкани» (Сува-Река, Косово) - 3:1

Голы: Факундо Батиста (5), Крушинский (50), Леднев (66).

Состав на первый тайм: Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андриевский, Битон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

Состав на второй тайм: Сунцов, Михайличенко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапий, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Леднев, Крушинский, Эсон (Венделл).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча