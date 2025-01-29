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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 12:56 | Обновлено 29 января 2025, 13:30
158
0

Полесье – Балкани – 3:0. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор

Житомирское «Полесье» одержало первую победу в 2025 году

29 января 2025, 12:56 | Обновлено 29 января 2025, 13:30
158
0
Полесье – Балкани – 3:0. Первая победа на сборах. Видео голов и обзор
ФК Полесье

«Полесье» 28 января провело очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником стал косовский клуб «Балкани» (Сува-Река,). Представитель УПЛ одержал уверенную победу.

«Полесье» открыло счет уже на 5-й минуте матча. Первый мяч после перехода в житомирский клуб забил уругвайский легионер Факундо Батиста. Во втором тайме забитыми мячами отметились Борис Крушинский и Богдан Леднев. Леднев забивал и в предыдущем матче и стал лучшим бомбардиром «Полесья» на сборах.

Товарищеский матч. 28 января. Турция.

«Полесье» - «Балкани» (Сува-Река, Косово) - 3:1

Голы: Факундо Батиста (5), Крушинский (50), Леднев (66).

Состав на первый тайм: Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андриевский, Битон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

Состав на второй тайм: Сунцов, Михайличенко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапий, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Леднев, Крушинский, Эсон (Венделл).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Богдан Леднев контрольные матчи УПЛ Балкани Сува-Река Факундо Батиста
Сергій Турчак Источник: ФК Полесье
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