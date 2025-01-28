Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет косовский клуб «Балкани» Сува-Река.

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Товарищеский матч запланирован на 28 января в 13:45 в Турции.

Полесье – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча