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Товарищеские матчи
Полесье
28.01.2025 13:45 - : -
Балкани
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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 13:45 |
181
0

Полесье – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 13:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

28 января 2025, 13:45 |
181
0
Полесье – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет косовский клуб «Балкани» Сува-Река.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 28 января в 13:45 в Турции.

Полесье – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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