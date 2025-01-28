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Товарищеские матчи
Полесье
28.01.2025 13:45 – FT 3 : 0
Балкани
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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 16:28 |
227
0

Первая победа на сборах. Полесье обыграло косовский Балкани

«Полесье» одержало первую победу в 2025 году

28 января 2025, 16:28 |
227
0
Первая победа на сборах. Полесье обыграло косовский Балкани
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником стал клуб «Балкани» (Сува-Река, Косово). Украинский клуб одержал уверенную победу.

«Полесье» вышло вперед уже на 5-й минуте матча. Мяч забил уругвайский легионер житомирского клуба Факундо Батиста. Во втором тайме забитыми голами отметились Борис Крушинский и Богдан Леднев. Леднев забивал и в предыдущем матче «Полесья» на сборах.

Товарищеский матч. 28 января. Турция.

«Полесье» «Балкани» (Сува-Река, Косово) 3:1

Голы: Факундо Батиста (5), Крушинский (50), Леднев (66).

Состав на первый тайм: Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андриевский, Битон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

Состав на второй тайм: Сунцов, Михайличенко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапий, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Леднев, Крушинский, Эсон (Венделл).

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Полесье Житомир Балкани Сува-Река контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Богдан Леднев Факундо Батиста
Сергій Турчак Источник: Instagram
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