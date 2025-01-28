Первая победа на сборах. Полесье обыграло косовский Балкани

Житомирское «Полесье» провело очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником стал клуб «Балкани» (Сува-Река, Косово). Украинский клуб одержал уверенную победу.

«Полесье» вышло вперед уже на 5-й минуте матча. Мяч забил уругвайский легионер житомирского клуба Факундо Батиста. Во втором тайме забитыми голами отметились Борис Крушинский и Богдан Леднев. Леднев забивал и в предыдущем матче «Полесья» на сборах.

Товарищеский матч. 28 января. Турция.

«Полесье» «Балкани» (Сува-Река, Косово) – 3:1

Голы: Факундо Батиста (5), Крушинский (50), Леднев (66).

Состав на первый тайм: Кудрик, Михайличенко, Матич, Виалле, Майсурадзе (Хадрой), Бабенко, Андриевский, Битон (Караман), Назаренко, Гуцуляк, Батиста (Венделл).

Состав на второй тайм: Сунцов, Михайличенко (Майсурадзе), Чоботенко, Сарапий, Хадрой, Мельниченко, Таллес, Йосефи, Леднев, Крушинский, Эсон (Венделл).