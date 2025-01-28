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28 января 2025, 16:56 |
2326
1

ФОТО. Бывшая жена Зубкова уже провоцирует Александра. Загадочное сторис

Анна Зубкова обращается к своему бывшему мужу?

28 января 2025, 16:56 |
2326
1
ФОТО. Бывшая жена Зубкова уже провоцирует Александра. Загадочное сторис
Instagram. Анна Зубкова

Теперь уже бывшая жена вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна Зубкова, опубликовала на своей странице в Instagram загадочное сторис.

Девушка опубликовала роскошный букет цветов, который ей подарил таинственный незнакомец.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Это сообщение напрямую адресуется бывшему мужу, который сейчас также думает и о переходе в турецкий «Трабзонспор».

Напомним, что на днях Анна Зубкова подала заявление на развод.

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фото lifestyle Анна Зубкова Александр Зубков
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Gargantua81
как гласит одна из заповедей брокера: все что ездит, плавает, летает и трахается надо брать в аренду а не покупать.
Зубков похоже просто ее технично сбагрил перед подписанием нового контракта.
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