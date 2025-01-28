Другие новости28 января 2025, 16:56 |
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ФОТО. Бывшая жена Зубкова уже провоцирует Александра. Загадочное сторис
Анна Зубкова обращается к своему бывшему мужу?
28 января 2025, 16:56 |
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Теперь уже бывшая жена вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна Зубкова, опубликовала на своей странице в Instagram загадочное сторис.
Девушка опубликовала роскошный букет цветов, который ей подарил таинственный незнакомец.
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Это сообщение напрямую адресуется бывшему мужу, который сейчас также думает и о переходе в турецкий «Трабзонспор».
Напомним, что на днях Анна Зубкова подала заявление на развод.
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