ФОТО. Бывшая жена Зубкова уже провоцирует Александра. Загадочное сторис

Теперь уже бывшая жена вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова, Анна Зубкова, опубликовала на своей странице в Instagram загадочное сторис.

Девушка опубликовала роскошный букет цветов, который ей подарил таинственный незнакомец.

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Это сообщение напрямую адресуется бывшему мужу, который сейчас также думает и о переходе в турецкий «Трабзонспор».

Напомним, что на днях Анна Зубкова подала заявление на развод.