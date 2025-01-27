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Чемпионат Испании
Алавес
27.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Сельта
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Испания
27 января 2025, 23:59 | Обновлено 28 января 2025, 01:08
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0

Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге

На пенальти от Кике Гарсии для хозяев поля гости ответили голом Пабло Дурана

27 января 2025, 23:59 | Обновлено 28 января 2025, 01:08
35
0
Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» принимал «Сельту», поединок завершился вничью (1:1).

На 6-й минуте нападающий хозяев Кике Гарсия реализовал пенальти и открыл счет.

Во втором тайме, на 66-й минуте, форвард гостей Пабло Дуран установил равновесие, забив ответный мяч.

«Сельта» набрала 25 очков и закрепилась на 13-й позиции в Ла Лиге. «Алавес» находится на 17-м месте, имея 21 пункт.

Ла Лига. 21-й тур, 27 января

Алавес – Сельта – 1:1

Голы: Кике Гарсия, 6 (пен) – Пабло Дуран, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Дуран (Сельта).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Кике Гарсия (Алавес).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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