Испания27 января 2025, 23:59 | Обновлено 28 января 2025, 01:08
35
0
Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге
На пенальти от Кике Гарсии для хозяев поля гости ответили голом Пабло Дурана
27 января 2025, 23:59 | Обновлено 28 января 2025, 01:08
35
0
В матче 21-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» принимал «Сельту», поединок завершился вничью (1:1).
На 6-й минуте нападающий хозяев Кике Гарсия реализовал пенальти и открыл счет.
Во втором тайме, на 66-й минуте, форвард гостей Пабло Дуран установил равновесие, забив ответный мяч.
«Сельта» набрала 25 очков и закрепилась на 13-й позиции в Ла Лиге. «Алавес» находится на 17-м месте, имея 21 пункт.
Ла Лига. 21-й тур, 27 января
Алавес – Сельта – 1:1
Голы: Кике Гарсия, 6 (пен) – Пабло Дуран, 66
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Дуран (Сельта).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Кике Гарсия (Алавес).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2025, 03:25 6
Гави заинтересовал «Атлетико»
Бокс | 27 января 2025, 08:56 0
Энди Ли вспомнил бой Усика против Дюбуа
Футбол | 28.01.2025, 00:59
Футбол | 27.01.2025, 06:16
Футбол | 27.01.2025, 19:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.01.2025, 08:23 6
26.01.2025, 18:11 9
27.01.2025, 14:26 32
27.01.2025, 20:12 23
27.01.2025, 01:14 2
26.01.2025, 00:25 3
26.01.2025, 11:09 2
26.01.2025, 15:26 2