Обменялись уколами. Алавес и Сельта разошлись миром в Ла Лиге

В матче 21-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» принимал «Сельту», поединок завершился вничью (1:1).

На 6-й минуте нападающий хозяев Кике Гарсия реализовал пенальти и открыл счет.

Во втором тайме, на 66-й минуте, форвард гостей Пабло Дуран установил равновесие, забив ответный мяч.

«Сельта» набрала 25 очков и закрепилась на 13-й позиции в Ла Лиге. «Алавес» находится на 17-м месте, имея 21 пункт.

Ла Лига. 21-й тур, 27 января

Алавес – Сельта – 1:1

Голы: Кике Гарсия, 6 (пен) – Пабло Дуран, 66