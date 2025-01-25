В понедельник, 27 января, в испанской Ла Лиге состоится матч Алавес – Сельта. Поединок будет закрывать игровую программу 21-го тура.

Алавес

«Алавес» в текущем сезоне не показывает яркой игры. Команда находится в нижней части турнирной таблицы и после каждого тура может опуститься в зону вылета. В прошлом туре «Алавес» достаточно неожиданно в гостях обыграл «Бетис» со счетом 3:1. Однако победы одержали и прямые конкуренты. Так что улучшить турнирную ситуацию «Алавесу» не удалось. В целом, «Алавес» проиграл половину матчей в Ла Лиге. Еще 5 выиграл и 5 завершил вничью.

Сельта

Команда из Виго находится в середине турнирной таблицы, а точнее на 13-м месте. Но плотность команд такова, что от зоны еврокубков «Сельту» отделяют всего 6 очков. В 2025 году «Сельта» проиграла оба матча в чемпионате. Что до игры в гостях, то «Сельта» в среднем забивает больше одного мяча за матч. Но при этом набрала всего четыре очка. К примеру, «Мальорка» забила меньше, но набрала в гостевых поединках десять баллов

Личные встречи

Из предыдущих пяти очных матчей «Сельта» выиграла три. Примечательна победа «Алавеса» на своем поле со счетом 3:0 в конце апреля пошлого года. Вничью же команды играли один раз за последние девять поединков.

«Алавес» – «Сельта»: ключевая статистика и тренды

«Сельта» в матчах Ла Лиги довольно продолжительное время не выигрывает в гостях и в последних 5 матчах на выезде смогла взять всего одно очко. «Алавес» не побеждал на своем поле с 1 ноября прошлого года.

«Алавес» (возможный состав): Овоно, Абкар, Теналья, Диарра, Санчес, Гевара, Мартинес, Гуриди, Конечны, Висенте, Гарсия.

«Сельта» (возможный состав): Гуайта, Домингес, Лаго, Родригес, Серви, Сотело, Каррейра, Бельтран, Сведберг, Дуран, Илесиас.

Прогноз

Учитывая среднюю результативность команд, возможен вариант, что обе команды забьют (коэффициент 1,94).