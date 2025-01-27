Шахтер хочет продолжит выступления на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене
Сергей Палкин сообщил, что доволен сотрудничеством с клубом Шальке
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин выразил желание клубу продолжать проводить международные матчи на домашней арене «Шальке 04» в Гельзенкирхене.
По словам Палкина, переговоры с немецкой стороной уже ведутся, и решение о продолжении сотрудничества ожидается в ближайшие несколько недель. Он выразил оптимизм по поводу договоренностей: «Мы очень довольны Гельзенкирхеном. Думаю, мы останемся здесь. Мы очень близки к этому».
В текущем сезоне «Шальке» заработал около 2 млн евро, предоставив «Шахтеру» возможность проводить домашние поединки еврокубков на «Фелтинс-Арене».
В Гельзенкирхене горняки провели матчи основного этапа Лиги чемпионов, которые посетило значительное количество украинских болельщиков.
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