Олег ФЕДОРЧУК: «Удивляет, что Динамо не подписывает новичков»
Специалист считает, что команде может не хватить глубины состава
Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что удивлен отсутствием новых футболистов в составе киевского «Динамо».
«Меня неприятно удивили действия наших грандов на трансферном рынке.
Киевляне вообще отказались от подписания новичков, что свидетельствует о низком КПД их скаутов. А если учесть, что динамовцы могут потерять Бущана и Попова, то у них могут возникнуть проблемы с позицией вратаря и стоппера.
Более того, нескольких лидеров киевлян просто некем заменить. А что если те же Буяльский или Ванат не избегут повреждений или дисквалификации?», – поделился мнением эксперт.
Ранее стало известно, что Георгий Бущан в ближайшее время перейдет в клуб Саудовской Аравии.
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