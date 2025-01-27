Олег ФЕДОРЧУК: «Удивляет, что Динамо не подписывает новичков»

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что удивлен отсутствием новых футболистов в составе киевского «Динамо».

«Меня неприятно удивили действия наших грандов на трансферном рынке.

Киевляне вообще отказались от подписания новичков, что свидетельствует о низком КПД их скаутов. А если учесть, что динамовцы могут потерять Бущана и Попова, то у них могут возникнуть проблемы с позицией вратаря и стоппера.

Более того, нескольких лидеров киевлян просто некем заменить. А что если те же Буяльский или Ванат не избегут повреждений или дисквалификации?», – поделился мнением эксперт.

Ранее стало известно, что Георгий Бущан в ближайшее время перейдет в клуб Саудовской Аравии.