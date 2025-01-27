Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Удивляет, что Динамо не подписывает новичков»
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 18:20 |
962
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Удивляет, что Динамо не подписывает новичков»

Специалист считает, что команде может не хватить глубины состава

27 января 2025, 18:20 |
962
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Удивляет, что Динамо не подписывает новичков»
ФК Динамо. Георгий Бущан

Известный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что удивлен отсутствием новых футболистов в составе киевского «Динамо».

«Меня неприятно удивили действия наших грандов на трансферном рынке.

Киевляне вообще отказались от подписания новичков, что свидетельствует о низком КПД их скаутов. А если учесть, что динамовцы могут потерять Бущана и Попова, то у них могут возникнуть проблемы с позицией вратаря и стоппера.

Более того, нескольких лидеров киевлян просто некем заменить. А что если те же Буяльский или Ванат не избегут повреждений или дисквалификации?», – поделился мнением эксперт.

Ранее стало известно, что Георгий Бущан в ближайшее время перейдет в клуб Саудовской Аравии.

По теме:
Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны
Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Федорчук трансферы трансферы УПЛ Георгий Бущан Денис Попов
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27 января 2025, 00:55 4
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма

Тайсон готов вернуться на ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов

Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Футбол | 27 января 2025, 03:25 5
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера

Гави заинтересовал «Атлетико»

Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Футбол | 27.01.2025, 18:29
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Футбол | 27.01.2025, 13:36
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге
Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге
26.01.2025, 07:55
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 4
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 3
Футбол
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем