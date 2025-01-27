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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 16:10 |
279
0

Экс-помощник Срны рассказал о принципах трансферной работы Шахтера

Карло Николини объяснил, почему «горняки» отныне рассматривают не только бразильцев

27 января 2025, 16:10 |
279
0
Экс-помощник Срны рассказал о принципах трансферной работы Шахтера
ФК Шахтер. Карло Николини (справа) и Дарио Срна

Бывший помощник спортивного директора «Шахтера» Карло Николини дал интервью изданию Rabone, в котором, среди прочего, рассказал о принципах работы донецкого клуба на трансферном рынке, которые изменились из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«В последние годы «Шахтеру» стало сложнее покупать бразильских игроков, и было решено сосредоточиться на молодых футболистах из других стран Южной Америки, потому что они стоят дешевле, даже если их труднее засветить на рынке. Бразильцев было легче перепродать по высоким ценам, вплоть до того, что с некоторыми игроками мы заработали 400% от вложенных средств. Мы всегда много инвестировали в бразильский рынок, особенно приобретая очень молодых 17-18-летних игроков, таких как Кевин, Марлон или Эгиналду – футболистов, которые, возможно, и не относятся к высшему классу, но для которых «Шахтер» по-прежнему рассматривается как главные ворота в Европу. Важное значение имеет фактор гарантий безопасности, например, тренировок в городах, где риск ниже, но поскольку бразильцы еще очень молоды для клуба, зарплата не слишком запредельная, и переход в «Шахтер» предоставляет им возможность посмотреть на европейский футбол, поэтому они все равно соглашаются на переезд, даже несмотря на все трудности», – заявил Николини.

Ранее Николини утверждал, что стоимость трансфера Георгия Судакова способны потянуть только клубы английской Премьер-лиги.

В последнее время СМИ активно сватают в «Шахтер» уругвайского центрбека «Пеньяроля» Хуана Родригеса.

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Алексей Сливченко Источник: Rabone
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