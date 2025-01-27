Рух – Браво – 0:0. Не реализовали массу моментов. Видеообзор

Вторым соперником «Руха» на словенских сборах стал местный клуб «Браво» из Любляны. В чемпионате Словении команда занимает пятое место.

Игроки «Руха» создали первый опасный момент. Олег Горин пробил со средней дистанции, но вратарь забрал мяч. Справился голкипер словенского клуба и с ударом Климчука.

Команды создавали моменты и обменивались ударами. Но забить так и не смогли.

Товарищеский матч. 24 января. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов) – «Браво» (Любляна, Словения) – 0:0.

«Рух»: Герета (Вановский, 46), Лях (Роман, 56), Фицик (Пискун, 74), Холод (Калинец, 74), Слюбик, Кителла (Ременяк, 46), Горин (Рябов, 46), Пастух (Кирикович, 74), Клайвер (Рунич, 46), Климчук (ИНП (игрок на просмотре, 46), Карабин (Тлумак, 56).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча