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  4. Рух – Браво – 0:0. Не реализовали массу моментов. Видеообзор
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 14:16 | Обновлено 27 января 2025, 14:17
132
0

Рух – Браво – 0:0. Не реализовали массу моментов. Видеообзор

«Рух» сыграл вничью второй спарринг на сборах в Словении

27 января 2025, 14:16 | Обновлено 27 января 2025, 14:17
132
0
Рух – Браво – 0:0. Не реализовали массу моментов. Видеообзор
ФК Рух

Вторым соперником «Руха» на словенских сборах стал местный клуб «Браво» из Любляны. В чемпионате Словении команда занимает пятое место.

Игроки «Руха» создали первый опасный момент. Олег Горин пробил со средней дистанции, но вратарь забрал мяч. Справился голкипер словенского клуба и с ударом Климчука.

Команды создавали моменты и обменивались ударами. Но забить так и не смогли.

Товарищеский матч. 24 января. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов) – «Браво» (Любляна, Словения) – 0:0.

«Рух»: Герета (Вановский, 46), Лях (Роман, 56), Фицик (Пискун, 74), Холод (Калинец, 74), Слюбик, Кителла (Ременяк, 46), Горин (Рябов, 46), Пастух (Кирикович, 74), Клайвер (Рунич, 46), Климчук (ИНП (игрок на просмотре, 46), Карабин (Тлумак, 56).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Рух Львов Браво Любляна учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Рух Львов
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