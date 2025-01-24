Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Браво» Любляна.

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Товарищеский матч львовский команды запланирован на 24 января в 15:30 в городе Чатеж.

Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча