Украина. Премьер лига24 января 2025, 15:30 |
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Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
24 января 2025, 15:30 |
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Браво» Любляна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 24 января в 15:30 в городе Чатеж.
Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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