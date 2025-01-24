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Товарищеские матчи
Рух Львов
24.01.2025 15:30 – 4 0 : 0
Браво
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 15:30 |
285
0

Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

24 января 2025, 15:30 |
285
0
Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Браво» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 24 января в 15:30 в городе Чатеж.

Рух Львов – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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