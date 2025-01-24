Разошлись миром. Рух и Браво победителя не определили
«Рух» завершил вничью и второй спарринг на сборах в Словении
Вторым соперником «Руха» на словенских сборах стал клуб «Браво» из Любляны. В чемпионате Словении команда занимает пятое место среди десяти учасников.
Первый опасный момент создали игроки «Руха». Олег Горин пробил со средней дистанции, но голкипер забрал мяч. Справился вратарь «Браво» и с ударом Климчука.
Команды обменивались ударами, но забить так и не смогли. Для «Руха» это вторая ничья на сборах. 23 января команда Виталия Пономарева сыграла 1:1 с австрийским «Хартбергом».
Товарищеский матч. 24 января. Чатеж, Словения
«Рух» (Львов) – «Браво» (Любляна, Словения) – 0:0
«Рух»: Герета (Вановский, 46), Лях (Роман, 56), Фицик (Пискун, 74), Холод (Калинец, 74), Слюбик, Кителла (Ременяк, 46), Горин (Рябов, 46), Пастух ( Кирикович, 74), Клайвер (Рунич, 46), Климчук (ИНП (игрок на просмотре, 46), Карабин (Тлумак, 56).
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