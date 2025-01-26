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Лечче
26.01.2025 19:00 – FT 0 : 4
Интер Милан
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Италия
26 января 2025, 22:54 | Обновлено 26 января 2025, 22:55
42
0

Лечче – Интер – 0:4. Неррадзури дышат в спину Наполи. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А

26 января 2025, 22:54 | Обновлено 26 января 2025, 22:55
42
0
Лечче – Интер – 0:4. Неррадзури дышат в спину Наполи. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января состоялся мтч 22-го тура Серии А между «Лечче» и «Интером».

Игра прошла на «Стадио Виа дель Маре» в Лечче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За гостей забитыми голами отметились хавбек Давиде Фраттези, форвард Лаутаро Мартинес, защитник Дензел Дюмфрис и нападающий Мехди Тареми.

В турнирной таблице «Интер» набрал 50 очков и идет на втором месте, имея в игру в запасе. У лидера «Наполи» - 53 пункта.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Лечче – Интер – 0:4

Голы: Фраттези, 6, Мартинес, 39, Дюмфрис, 57, Тареми, 61

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Интер Милан).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
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Интер Милан Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Давиде Фраттези Лаутаро Мартинес Дензел Дюмфрис Мехди Тареми
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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