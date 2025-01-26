Лечче – Интер – 0:4. Неррадзури дышат в спину Наполи. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Серии А
26 января состоялся мтч 22-го тура Серии А между «Лечче» и «Интером».
Игра прошла на «Стадио Виа дель Маре» в Лечче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За гостей забитыми голами отметились хавбек Давиде Фраттези, форвард Лаутаро Мартинес, защитник Дензел Дюмфрис и нападающий Мехди Тареми.
В турнирной таблице «Интер» набрал 50 очков и идет на втором месте, имея в игру в запасе. У лидера «Наполи» - 53 пункта.
Серия А. 22-й тур. 26 января
Лечче – Интер – 0:4
Голы: Фраттези, 6, Мартинес, 39, Дюмфрис, 57, Тареми, 61
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко подводит черту под продолжительной сагой с переходом талантливого фулбека
Йозуа Киммих может перебраться в Каталонию