26 января состоялся мтч 22-го тура Серии А между «Лечче» и «Интером».

Игра прошла на «Стадио Виа дель Маре» в Лечче.

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За гостей забитыми голами отметились хавбек Давиде Фраттези, форвард Лаутаро Мартинес, защитник Дензел Дюмфрис и нападающий Мехди Тареми.

В турнирной таблице «Интер» набрал 50 очков и идет на втором месте, имея в игру в запасе. У лидера «Наполи» - 53 пункта.

Серия А. 22-й тур. 26 января

Лечче – Интер – 0:4

Голы: Фраттези, 6, Мартинес, 39, Дюмфрис, 57, Тареми, 61

Видеообзор матча: