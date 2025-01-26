Неррадзури приближаются к вершине. Интер буднично разгромил Лечче
Команда Симоне Индзаги забила 4 гола
В воскресенье, 26 января, прошел матч 22-го тура Серии А между «Лечче» и миланским «Интером».
Игру принимал Виа дель Маре в Лечче.
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Команда Симоне Индзаги без проблем разобралась со свои соперником, забив 4 гола. «Лечче» на забитые мячи от «неррадзури» не смог ответить абсолютно ничем.
После этого матча «Интер», имеющий матч в запасе, имеет 50 очков. Лидирующий «Наполи» в своем активе имеет 53 балла. «Лечче» с 20 очками расположился 17-м.
Серия А. 22-й тур
Лечче – Интер – 0:4
Голы: Фраттези, 6, Лаутаро, 39, Дюмфрис, 57, Тареми, 61 (пен.)
Предупреждения: Де Врей, 16, Тареми, 82
Фото матча:
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