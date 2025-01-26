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Италия
26 января 2025, 21:11 | Обновлено 26 января 2025, 21:15
215
0

Неррадзури приближаются к вершине. Интер буднично разгромил Лечче

Команда Симоне Индзаги забила 4 гола

26 января 2025, 21:11 | Обновлено 26 января 2025, 21:15
215
0
Неррадзури приближаются к вершине. Интер буднично разгромил Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В воскресенье, 26 января, прошел матч 22-го тура Серии А между «Лечче» и миланским «Интером».

Игру принимал Виа дель Маре в Лечче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Симоне Индзаги без проблем разобралась со свои соперником, забив 4 гола. «Лечче» на забитые мячи от «неррадзури» не смог ответить абсолютно ничем.

После этого матча «Интер», имеющий матч в запасе, имеет 50 очков. Лидирующий «Наполи» в своем активе имеет 53 балла. «Лечче» с 20 очками расположился 17-м.

Серия А. 22-й тур

Лечче – Интер – 0:4

Голы: Фраттези, 6, Лаутаро, 39, Дюмфрис, 57, Тареми, 61 (пен.)

Предупреждения: Де Врей, 16, Тареми, 82

Фото матча:

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Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Лечче Мехди Тареми Давиде Фраттези Лаутаро Мартинес Дензел Дюмфрис
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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