Дубль Экитике. Айнтрахт и Хоффенхайм неожиданно разошлись миром

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 19-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Айнтрахтом».

Игра прошла на стадионе «Презеро Арена» в Зинсхайме.

За хозяев голами отметились нападающие Гифт Орбан и Алам Гложек, чье взятие ворот ранее отменили из-за офсайда.

Гости ответили дублем форварда Юго Экитике.

В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место. «Хоффенхайм» набрал 18 пунктов и занимает 15-ю позицию.

Бундеслига. 19-й тур. 26 января

Хоффенхайм – Айнтрахт – 2:2

Голы: Орбан, 65, Гложек, 90+5 – Экитике, 26, 71

Санкт-Паули – Унион Берлин – 3:0

Голы: Гилавоги, 31, 51, Синани, 90+3

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine