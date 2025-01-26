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26 января 2025, 20:28 |
27
0

Дубль Экитике. Айнтрахт и Хоффенхайм неожиданно разошлись миром

Матч закончился со счетом 2:2

26 января 2025, 20:28 |
27
0
Дубль Экитике. Айнтрахт и Хоффенхайм неожиданно разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 19-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Айнтрахтом».

Игра прошла на стадионе «Презеро Арена» в Зинсхайме.

За хозяев голами отметились нападающие Гифт Орбан и Алам Гложек, чье взятие ворот ранее отменили из-за офсайда.

Гости ответили дублем форварда Юго Экитике.

В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место. «Хоффенхайм» набрал 18 пунктов и занимает 15-ю позицию.

Бундеслига. 19-й тур. 26 января

Хоффенхайм – Айнтрахт – 2:2

Голы: Орбан, 65, Гложек, 90+5 – Экитике, 26, 71

Санкт-Паули – Унион Берлин – 3:0

Голы: Гилавоги, 31, 51, Синани, 90+3

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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