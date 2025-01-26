Дубль Экитике. Айнтрахт и Хоффенхайм неожиданно разошлись миром
Матч закончился со счетом 2:2
В воскресенье, 26 января, состоялся матч 19-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Айнтрахтом».
Игра прошла на стадионе «Презеро Арена» в Зинсхайме.
За хозяев голами отметились нападающие Гифт Орбан и Алам Гложек, чье взятие ворот ранее отменили из-за офсайда.
Гости ответили дублем форварда Юго Экитике.
В турнирной таблице «Айнтрахт», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место. «Хоффенхайм» набрал 18 пунктов и занимает 15-ю позицию.
Бундеслига. 19-й тур. 26 января
Хоффенхайм – Айнтрахт – 2:2
Голы: Орбан, 65, Гложек, 90+5 – Экитике, 26, 71
Санкт-Паули – Унион Берлин – 3:0
Голы: Гилавоги, 31, 51, Синани, 90+3
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