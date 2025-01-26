«Это только начало». Новичок Манчестер Сити отреагировал на свой дебют
Омар Мармуш доволен игрой против «Челси»
25 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одолел «Челси» со счетом 3:1.
Этот поединок стал дебютом для 75-миллионного новичка «горожан» Омара Мармуша. Нападающий отыграл 74 минуты, после чего был заменен. После матча Мармуш высказался о своем дебюте:
«Да, это был удивительный дебют. Я очень рад быть здесь. Дебют был очень, очень хорош. Мы выиграли игру, и там была сумасшедшая атмосфера. Я так счастлив быть здесь. Надеюсь, я продолжу идти таким путем. Это только начало, и впереди еще много побед».
Ранее египтянина похвалил звездный одноклубник Эрлинг Холанд.
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