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  4. Клюйверт обогнал Рафинью по количеству голов в АПЛ
Англия
26 января 2025, 14:12 |
445
0

Клюйверт обогнал Рафинью по количеству голов в АПЛ

Нидерландский нападающий в поединке против «Ноттингема» отметился голом

26 января 2025, 14:12 |
445
0
Клюйверт обогнал Рафинью по количеству голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между командами «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «вишен». Забитыми мячами отметились Джастин Клюйверт, Уаттара (хет-трик) и Семенио.

Клюйверт забил свой 18-й гол в чемпионате Англии и обошел по этому показателю экс-игрока «Лидса» Рафинью (17). Также «вишни» благодаря победе над «Ноттингемом» увеличили беспроигрышную серию до 12 матчей во всех соревнованиях.

В этой кампании АПЛ Джастин сыграл 22 матча и отметился 15 результативными действиями (11 голов + 4 ассиста). «Борнмут» занимает седьмую строчку с 40 очками в турнирной таблице (11 побед, 7 ничьих, 5 поражений).

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Джастин Клюйверт Борнмут Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Рафинья Диас Лидс
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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